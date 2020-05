Lennon Stella växer med kontrasterna

Kanadensiskan tar upp kampen med Ariana Grande och Halsey.

Lennon Stella Album: Three. Two. One. Bolag: Columbia/SME Genre: Pop

"When people listen to me, I hope they ultimately feel understood. /…/ I hope to create some sense of unity.” Så beskriver kanadensiska Lennon Stella målet med sitt musikskapande.

När hon nu debuterar med fullängdaren ”Three. Two. One” är det just med ett nära och tröstande sound som ljuder av R&B, traditionell pop och countryberättande. Ofta behagligt svävande, men bäst blir det i spår som ”Much to much”, ”Fear of being alone”, ”Pretty boy” och ”Weakness” där starka melodier varvas med tydlig botten och viss svärta.

Kontrasterna blir en viktig identitetsmarkör. De gör Lennon Stella till ett intressant namn i en redan konkurrensfylld genre som även huserar Billie Eilish, Halsey och Ariana Grande.