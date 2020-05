Konstnären Christo död

Fakta

Christo Vladimirov Javatjeff föddes i Gabrovo, Bulgarien, 1935.

Verk i urval: "Wrapped coast" (Sydney), "Valley curtain" (Colorado), "Running fence" (Kalifornien), "The Pont Neuf wrapped" (Paris), "Wrapped Reichstag" (Berlin) "The London Mastaba", "The Gates" (New York).