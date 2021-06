Klart svagaste länken i Sune-trilogin

Bill Murrays konsertfilm till Cannes

Kultur. Som väntat har filmfestivalen i Cannes presenterat några eftersläntrare till sitt officiella program. Bland de nio tillskotten märks Gaspar Noés nya film "Vortex" med Dario Argento, som ska visas i den nya kategorin Cannes premiers och Ari Folmans ("Waltz with Bashir"), animerade "Where is Anne Frank", som utspelas i nutid och visas utom tävlan.