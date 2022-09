Julia Jacklins tredje album känns i hjärtat

31-åriga sångerskan och låtskrivaren Julia Jacklin från Australien imponerar stadigt med sitt tredje album. Just låtskrivandet känns mer genomarbetad och komplett än tidigare. I singeln “Love, Try Not To Let Go” berör textinnehållet och rytmen extra mycket. Tempot och strukturen påminner om Joy Divisions “Love will tear us apart”, avsiktligt eller inte lämnar det ett väldigt vackert avtryck. Det märks också att Julia har hittat sitt rätta element, det är inget fattigt innehåll som levereras utan texterna är ordrika och pumpade med känslor och tankar. Övergripande är tempot neddraget, hennes tidigare rockigare sound syns stundvis, annars är det akustiska tyngdpunkten. De minimala gitarr-arrangemangen tar till i hjärtat och det som blir kvar är utstrålningen som visar en mognad hos henne som artist.