Hemmasittande publik givmild under stödgalan för Pustervik

BT:s Mikael R Karlsson gör sin debut som karantänrecensent och ser en stödgala för Pustervik där Graveyard och Daniel Norgren sticker ut.

En av de viktigaste rockscenerna vi har i Västsverige är Pustervik i Göteborg. För ett tag sedan gick VD:n Daniel Levin ut i media och berättade att uteblivna intäkter från konserter och restaurangverksamhet skulle driva Pustervik i konkurs i slutet av maj om inget gjordes. Reaktionerna lät inte vänta på sig. En stödgala drogs samman. Och här är vi. Utsändningen sker med hjälp av Göteborgs-Posten och under kvällen kan den hemmasittande publiken skänka pengar. Själv bänkar jag mig för en av de mest udda recensioner jag har skrivit under mina drygt tjugo år som recensent. Fötterna har åkt upp på skrivbordet. Hörlurarna sitter där de ska. Ölen är upphälld. Hunden sover. Min första digitala karantänkonsert kan ta sin början.

Först ut på scenen är Slowgold och till en början tänker man faktiskt inte på att det inte finns publik. Det är först mellan låtarna när man hör de tunna applåderna från produktionsfolket och de övriga gästerna som man verkligen saknar publiken. I övrigt fungerar konceptet över förväntan. Så också Slowgold. När de spelade på klubb Undergrunden var jag inte överdrivet förtjust, men det här kommer Amanda Wernes svävande gitarr och sång mer till sin rätt.

Ett inspelat stycke av Bror Gunnar Jansson, ett snabbt byte och Steget – en akustisk akt med skönsång av Matilda Sjöström ackompanjerad av Nils Dahl – intar scenen. Avskalat och göteborgskt. Snyggt. Långsamt, långsamt, långsamt är temat hittills.

Sen uppenbarar Jesus från Tvärred för att spela sina två låtar. Allas vår egen Daniel Norgren. En läcker Everything You Know Melts Away Like Snow från albumet Alabursy följs upp av Music Tape från Buck efter ett låååångt intro med de typiskt norgrenska försiktiga smekningar på en gitarr på hög volym. Det ekar inte bara tomt framför Pusterviks scen. Det ekar från Tvärreds skogar när han sjunger om göken som bor där. Minuterna går medan bandet faller allt mer i trans. Han blir bättre och bättre karln. Bandet tightare och tightare. Kvällens höjdpunkt.

Otacksamt för Virginia and the Flood att spela efter Norgren, men riktigt skön sistalåt. Ännu ett förinspelat inlägg (av Kristofer Åström) och sedan Sarah Klang med rösten som aldrig behöver skämmas för sig.

För egen del har Pustervik sparat det bästa till sist. Äntligen lite mangel. Graveyard. Psychodoomsk retrorock. Norgren i all ära, men här är brottet mot det finstämda som kvällen längtat efter. Tack Hisingen för den käftsmällen.

I glaset finns bara skum kvar. Hunden har vaknat. Pengarna skickade. En fin kväll över. ”Vi har köpt oss ett par månader”, säger en rörd Daniel Levin på skärmen. Publiken har varit givmild. Kämpa på nu för helvete Pustervik. Överlev.