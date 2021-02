Foo Fighters kör på vägar de kan väl

Foo Fighters har beskrivit sitt tionde album som ett partyalbum. Det skrevs innan coronapandemin och planen var att vänta ut viruset. Men nu ville de inte vänta längre. Och för att lugna oroliga fans kan jag berätta direkt att det inte är ett partyalbum. Nej på ”Medicine at midnight” kör Foo Fighters på vägar de kan väl. Det vill säga spelar bredbent klassisk rock. Inga krusiduller utan här är det raka rocklåtar med inslag av funk och pop som lätt kan sättas in på en setlist till en arenakonsert.

Det är stabil och trevlig lyssning på låtar som eftertänksamma ”Waiting on a war” och ösiga ”No son of mine”. Fansen kommer inte bli besvikna, även om sextetten kanske inte fångar in några nya med ”Medicine at midnight”.