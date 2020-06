En tanig comeback från The Sounds

“Things we do for love” når aldrig de majestätiska höjder som de brittiska inspiratörerna gjorde, tycker Fredrik Söderlund.

The Sounds Album: Things we do for love Bolag: Arnioki records Genre: Pop

The Sounds låter plötsligt mer som ABBA än Blondie. Det finns såklart en hop snygga hookar, men de försvinner in i en syntetisk och för tunn dimridå. Sju år har gjort mycket med Helsingborgs-kvintetten på ett både personligt och musikaliskt plan. Därför förväntade jag mig att revanschen skulle klösa mer och inte bara skrapa på ytan. Ultravox hade en storslagen period i början av 80-talet och det är uppenbart att The Sounds använder dem som förgrundsgestalter. Men “Things we do for love” når aldrig de majestätiska höjder som de brittiska inspiratörerna gjorde. Ambitionen är beundransvärd och Maja Ivarsson har fortfarande en oerhört pondus och kaxighet. Synd att hon inte får mer tuggmotstånd. Detta svävar mest omkring i en halvrosa himmel.