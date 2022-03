En ren njutning att läsa – men ”Konsten att tänka klart” är ibland svår att svälja

Understundom är boken en ren njutning att läsa. Den arrogans som så många vill smeta på kritiker till vetenskapskritiker visar sig åter vara felaktig. Vetenskap, menar Sturmark och Hofstadter, är att både våga ha fel och erkänna att man har fel när man har det. All sanning är inte evig, men samtidigt: all sanning är vare sig lika sann eller lika bra. Om det är något ”Konsten att tänka klart” visar är det just det.