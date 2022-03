76-åriga Dolly Partons färska romandebut skriven tillsammans med deckarstorsäljaren James Patterson handlar om en ung kvinna som försöker slå sig fram i Nashville. Samma titel och tema har hennes 48:e album. Bluegrassen återkommer och inleder rappt i ”Run”, inte en flykt från något, utan en rörelse mot något nytt. ”Big dreams and faded jeans” är en rockigare countrydansgolvsdänga, ”Demons” en riktig fin duett med Ben Haggard, Merles son, bitterljuva ”Blue bonnet breeze” den obligatoriska romansen med dödligt slut och ”Woman up (and take it like a man)” en kampsång.