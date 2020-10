DIY-techno för dansgolv och demonstrationer

Med en suck – eller en inandning – sätter maskineriet igång. Ela Minus har via prestigefyllda musikskolan Berklee och dubbla examina i jazztrummor och synthesizerdesign förflyttat sig från Bogotá till Brooklyn. Debutalbumet innehåller minimalistisk DIY-technopop för dansgolv och demonstrationer, gjord på analog egenbyggd utrustning. Hennes hardcorerötter märks i det antikapitalistiska budskapet om att små handlingar – rebelliska eller vanligt vardagliga – kan förändra. ”Megapunk” fångar samtidsandan: ”We’re afraid we’ll run out of time to stand up for our rights” men ”You won’t make us stop”. Instrumentala ”Let them have the internet” scifi-tröstar och att Kraftwerk är en stor inspirationskälla hörs i bland annat ”El cielo es de nadie”.