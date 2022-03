Med vissa undantag, som titelspåret, och ”My demons”, har den uttalade synthpop-profilen som präglade duons uttryck under 1980-talet inte fått följa med till den nya repertoaren. Här är det i stället mer jämntjocka arrangemang, melodier och städad krispighet som dominerar. En utveckling som troligen också fick sig en knuff framåt redan under 2013 då Smith och Orzabal först började skriva låtar till albumet.

Detta till trots har vissa av låtarna klarat sig kvar hela vägen till ”The tipping point”, och samsas nu med mörkare spår där Roland Orzabal bearbetar sorgen över sin avlidna hustru, och den psykiska ohälsan som han själv tvingats hantera. Allvaret blir som tydligast i texterna, medan musiken driver på och bäddar in. Men även hoppfullheten och det mer avskalade ges utrymme. I ”Long, long, long time,”, ”Rivers of mercy” och även den senare ”Please be happy” stillas tempot, och all strävan mot storslagna gester läggs åt sidan för en stund. Välbehövliga, nära inslag.