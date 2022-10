”Cabaret” är ett färgsprakande glädjepiller med en gigantisk dos allvar

”Cabaret” är en av världens mest populära musikaler. Den har satts upp nästan 30 gånger bara i Sverige (i Borås så sent som 2016) och är ungefär lika välkänd som ”Grease” och ”Sound of music”. Lika uttjatad, har jag också tyckt. Den skrevs 1966 och utspelar sig i slutet av 1920-talet, där den amerikanska Cliff Bradshaw anländer till ett tillåtande Berlin där sexuell frigörelse frodas och livet är en fest. När han träffar Cabaret-dansaren Sally Bowles börjar de två leva livets glada dagar tillsammans, något som långsamt kvävs av det hårdnande politiska klimatet. Deras och omvärldens problem kommenteras löpande av konferencieren som med en rad oftast roliga men också bitska sånger ger en absurd bild av verkligheten.

Nej, ska det visa sig. Och det har delvis med tajming att göra. ”Cabaret” skulle ha satts upp på Göteborgsoperan redan 2020, men ställdes in på grund av coronapandemin. När den nu istället får premiär är det bara veckor efter ett uppmärksammat val. När föreställningen mitt under ett nyårsfirande spelar upp ett utrop som påminner starkt om det som en överförfriskad Sverigedemokrat råkade uttala i en intervju under valnatten, blir musikalen plötsligt skrämmande aktuell.