Bäckängs gymnasister grillade debutanterna

Quynh Tran: ”Svårast att hitta fram till ett sätt att skriva”

Lisa Zetterdahl: ”Målet är att få min syster att gråta”

– Jag trivs bäst med att sitta på kaféer. Det är som att gå till en arbetsplats. Hemma kan det bli för ensamt ibland. På ett kafé kommer det in människor hela tiden. Man köper en bulle och lyssnar på vad de pratar om.

Aya Kanbar: ”Jag skriver poesi, för prosa kan jag inte skriva”

Ali Derwish: ”Saddam Husseins namn användes som en svordom”

– Jag har kurdisk bakgrund, mina föräldrar deporterades från Irak under Saddam Husseins tid och han har på ett indirekt sätt ständigt varit närvarande under min uppväxt. Saddam Husseins namn användes som en svordom i hemmet. Jag ville undersöka vilken påverkan han har haft på mitt liv via mina föräldrar. Jag ville förstå och det var därför jag skrev.