Amina Manzoor ser tillbaka på pandemier – och berättar om strömmen av hat och hån

För ett tag sen mötte jag en god vän på väg in i affären jag just lämnade. Vi pratade en stund, och hon som har varit dataexpert på hög nivå i ett annat land och lärare i matematik, erkände att det inte är så lätt att hålla konspirationsteorier stången. Var det kanske så i alla fall att coronaviruset hade spritts av misstag eller rent av släppts ut från laboratoriet i Wuhan? Än trodde hon det ena, än det andra. Vad skulle jag säga? Jag vet ju inte heller, men försökte beskriva pandemier som något naturligt. En sorts naturkatastrofer som inträffat under hela mänsklighetens historia. Som de tre svåra “pandemier” som verksamt bidrog till Roms nedgång och fall, enligt historikern Kyle Harper I boken “Roms öde”. Två av dem var smittkoppor och böldpest, den tredje sannolikt ebola.