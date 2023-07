Ai Weiweis rötter bjuder in till vördnad i Pilane

När vatten ansamlats i en håla tänker jag att det också är metall först, att jag kan ta på det utan att bli våt. Fågelbajs, regnvatten, smuts. Men inget liv. Det gör ont att bli påmind om. Stammarnas former skapar associationer till mytiska djur, enorma insekter eller utomjordingar, och deras uttryck passar väl in i det karga, bohuslänska landskapet, smälter nästan in i det.