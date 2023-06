18-åring erkänner mord på rapparen Pop Smoke

Rapparen Pop Smoke sköts till döds under ett rån i en lägenhet i Los Angeles i februari 2020. Arkivbild.

Pop Smoke, vars födelsenamn var Bashar Barakah Jackson, blev 20 år gammal. Han fick sitt genombrott 2019 med låtar som "Welcome to the party" och "Dior".