För att fira debutens 40-årsjubileum har den engelska kvartetten döpt en låt till ”Anniversary” och, vilket är både fint och kul, infogat små ekon av tidigare hits i den. ”Future past”, titeln på Duran Durans femtonde platta, passar såväl sound som attityd, och soundet är till stora delar är den blandning av dåtid och framtid som de har eftersträvat. Det är syntpop och new wave för dansgolv och sängkammare. Inledande ”Invisible” påminner om deras Bond-låt ”A view to a kill” från 1985, men med betydligt bättre produktion. Bland gästerna finns svenska Tove Lo, engelska rapparen Ivorian Doll och japanska bandet CHAI som hojtar om mer glädje i ”More joy”. Bandet har låtskrivarglädjen kvar, men ändå det just i refrängerna som svackorna finns.