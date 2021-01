Här är Borås Tidnings fem nominerade debutanter 2020

– Det kändes lite som ett Roms sista dagar-evenemang. Jag började skolan då också, jag pluggar litterär gestaltning på Valand i Göteborg, så det var skönt att gå in i bubblan som student, berättar hon.

Romanen ”Antiken” följer tre kvinnor som tillbringar en höst på en ö tillsammans. En typ av triangeldrama mellan mor, dotter och en tredje kvinna. Idén till boken uppkom under en resa på samma plats som boken utspelar sig på, under ett världsmästerskap i harpunfiske på en ö i grekiska Kykladerna.

– Jag har ju inget att jämföra med, men jag tror ändå inte att jag har missat så mycket för man kan ha kontakt med sina läsare via nätet och sociala medier. Kanske har jag missat en del samtal, men jag trivs med att vara i instängdheten, för det är så skrivandet ser ut, säger Donia Saleh.

Erik Lindman Mata, som släppte sitt debutdiktverk ”Pur” i januari förra året, kollade så sent som häromdagen om några nyheter om Debutantprisets nominerade hade gått ut ännu.

Författaren Annika Norlin är också känd som artist bakom artistnamnen Säkert! och Hello Saferide, men det senaste året har hon uppmärksammats för sitt författarskap och novellsamlingen ”Jag ser allt du gör”, som även fick en Augustprisnominering.

– Det känns väldigt fint, och stort. Jag har alltid läst mycket men däremot vet jag inte lika mycket om litteraturvärlden som jag gör om musikvärlden. Men Debutantpriset kände till och med jag till. Det känns tjusig och fint, anrikt har jag förstått. För mig som kommit in i en ny värld, litteraturvärlden, är det oerhört att få en sån ryggdunk, säger hon.

– Det var precis innan Littfest, och jag och min kompis Elin Berge skulle ha releasefest för våra böcker. Dagen innan hände allt, vi ställdes inför ganska många frågor kring om vi ens kunde ha det, och det var svårt. Sen tror jag att för mig personligen var det ett år som det gick ok att släppa en bok på eftersom jag är ett halvkänt namn. Jag har gjort några digitala boksamtal, men det är också en ganska skön grej att få sitta med sin bok ensam.

– Jag menar, det har varit ett år med så många starka litterära debuter så det känns otroligt att få bli nominerad. Självklart har jag följt priset ända sedan jag började arbeta med litteratur på en professionell nivå och jag har haft en hemlig önskan om att bli nominerad, det ska jag inte sticka under stol med.

– Jag kvävde ett skrik när jag fick samtalet, för jag sitter just nu i en fin lägenhet hos Svenska institutet i Paris, men det är så lyhört här så jag kunde inte få utlopp för glädjen. Jag skuttade runt i rummet tills jag insåg att det bor någon under mig som just nu säkerligen undrar vad jag håller på med.