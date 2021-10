Finneas ”Optimist” är snygg, men lätt att glömma

Mina förväntningar var skyhöga inför att Finneas släpper sitt första album. Denna 24-åring som fick en Grammy för bästa musikproducent när han var 22 år. Då var det för hans syster popundret Billie Eilish debutalbum, som syskonen gjorde ihop i Finneas sovrum. Albumet var den häftiga skivan ”When we all fall asleep, where do we go?” och det skakade om popvärlden med sin vackra, gotiska pop inspirerad av sömnparalys och vann totalt åtta Grammys det året.

På ”The kids are dying” lyfter han både sin egen, och sin generations allmänna ångest över klimatet, politik och livet. ”I tried saving the world but then i got bored”, sjunger han allvarligt. I ”The 90s” sjunger han om att han önskar att han levde på 90-talet, och slapp internet och att konstant vara tillgänglig. Där har han också lagt en grov autotune som piggar upp till tunga, distade beats.