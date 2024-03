Volontär i Borås: Vi kan inte sälja dina smutsiga kalsonger

Istället för att åka till soptippen lämnar boråsare in sina trasiga prylar till second hand. Men mycket som lämnas in är rena snusket som inte går att sälja. Vad är det är hos er som gör att ni skänker skräp. Är det av slarv? Förvirring? Tagit fel påse? Lathet? Elakhet? Någon pervers läggning? undrar Volontär i Borås.