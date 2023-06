Branden började på en balkong i den stora byggnaden vid Stora torget. Sedan spred den sig vidare under plåttaket, vilket gjort det svårt för räddningstjänsten att bekämpa lågorna.

Branden började på en balkong i den stora byggnaden vid Stora torget. Sedan spred den sig vidare under plåttaket, vilket gjort det svårt för räddningstjänsten att bekämpa lågorna. Foto: Johan Valkonen

Räddningstjänsten fokuserade till en början på att utrymma byggnaden och det närmaste området, och inledde därefter släckningsarbete med höjdfordon. Rökdykare gick in i byggnaden för evakuera personer som befann sig i lägenhetshuset.

– Just nu arbetar vi med en annan kranbil för att skära upp delar av plåttaket på byggnaden, så att vi kan komma åt alla brandhärdar under, sa Caroline Olausson, kommunikatör vid Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund under sena fredagseftermiddagen.