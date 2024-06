Kartläggningen har Novus gjort på uppdrag av Zephyr Renewable, som nyligen har lämnat in ansökan om att få bygga fyra vindkraftverk i Dalstorp.

– Vi måste ersätta all fossil el med förnybar el, så låter en röst ur Novus undersökning.

Så genomfördes mätningen

Novus genomförde intervjuer med 504 personer under perioden 20 november – 6 december 2023. Intervjuerna gjordes via telefon med slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18-84 år, boende i Tranemo kommun. Utöver det har även 22 företag i kommunen intervjuats under perioden 12–21 december 2023.

Så här svarade intervjupersonerna:

Mycket positiv: 23 procent

Ganska positiv: 41 procent

Varken positiv eller negativ: 20 procent

Ganska negativ: 9 procent

Mycket negativ: 5 procent

Vet ej: 2 procent