– Återvinn plast! Det viktigaste du kan göra är att sortera all plast och inte lägga någon plast i restavfallet. Även kladdiga plastförpackningar kan återvinnas. Hälften av alla plastförpackningar sorteras inte utan läggs i restavfallet, säger Cecilia Belfrage på Borås Energi och Miljö.

Återanvända så mycket du kan, många saker i plast kan användas igen. Diska glassburken och använd den till att förvara rester eller frysa in bär.

Fulplast är all plast som inte går att återanvända eller återvinna och därför förbränns istället för att bli ny plast. Det handlar till exempel om att det finns hundratals olika sorters plast, att plasten innehåller farliga kemikalier och att den designas med klisterlappar som är svåra att tvätta bort. Fulplast är också all onödig plast som fortfarande används, som plasten runt cigarettpaket och tidningar. Eftersom 99 procent av all plast tillverkas av olja leder detta till stora koldioxidutsläpp.