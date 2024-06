Fantastiska artister, överraskningar och stor efterfest

Artisterna i årets julshow

Eric Gadd

Eric Gadd debuterade med plattan Hello! 1987 och har släppt klassiker såsom Bara himlen ser på, Do You Believe in Me, Why Don’t You, Why Don’t I och Vi kommer aldrig att förlora. Han har Grammisbelönats tre gånger och sålt guld- och platinaskivor både dubbelt och trippelt.

Förutom kärleken till musiken så har Eric Gadd hittat hem i ett gastronomiskt intresse. Han har de senaste åren vunnit Mästerkocken VIP, lanserat sitt första vin och gett ut en kokbok tillsammans med Erik Videgård. Så julbordsshow är en strålande kombination.

Shirley Clamp

Från Viskafors i Borås. Tillbaka på hemmaplan. Hon blev ett med svenska folket när hon 2004 som en rödhårig yrhätta med en magisk sångröst damp ner i melodifestivalen, och via andra chansen studsade in i finalen i Globen där hon omfamnades av både publik och jury vilket resulterade i en fantastisk 2:a plats med Låten ”Min Kärlek”. Sedan dess en av våra mest folkkära och anlitade sångare, artister och programledare.

Robin Bengtsson

Hunken från Svenljunga, Robin Bengtsson, upptäcktes i Idol 2008 och har sen dess byggt upp en imponerande fan-base och en minst lika imponerande låtkatalog. Förutom att skriva till sig själv har han jobbat med bland annat den amerikanska rapparen FloRida. Varit med i Melodifestivalen inte mindre än fyra gånger och vann hela tävlingen 2017 med låten I can’t go on och kom sedan femma i Eurovision Song Contest samma år.

Lollo Gardtman

Göteborgsbaserade sångerskan Lollo Gardtman sjunger mycket, kraftfullt, souligt – och för att hon älskar det. Den lilla kvinnan med den stora rösten. Lollo har tidigare arbetat ihop bland annat med artister som Håkan Hellström, Tomas Ledin och Peter Johansson. Återkommande gäst i Bingolotto. Flera konserter och shower på Jacy’z, Valand, Rondo, mm.