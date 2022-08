JUST NU: Stor sökinsats efter försvunnen man

Sent under lördagskvällen anmäldes en man försvunnen i Hulu. Polisen har under natten sökt efter mannen med ett flertal enheter i området, men utan resultat. Under söndagen har polisen gått upp räddningstjänstärende lösgjort stora resurser för att hitta honom.