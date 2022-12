Vem vinner BT-junioren 2022? Rösta på din favorit

Omröstningen är en av de faktorer som juryn väger in när vinnaren utses. Årets jury består av BT:s Malin Henrikson och Johan Rydén samt Peter Johansson, Anna Paulsson, Tove Lorén och Anders Nilsson.

Johan Johansson, tränare Aktiv Judo : ”Tova har gjort fantastiska prestationer – inte minst med tanke på att att hon var borta knäskadad nästan ett år under pandemin. Hon är teknisk, har byggt upp sig ordentlig stark och tillhör toppen i Europa, men kan utveckla greppningen och det mentala.”

Kommentar : Andraårsjunioren tog sitt första individuella SM-guld som senior och vann även U21-guldet i 57-kilosklassen. Hade under året stort fokus på Europacupen och tog en pallplats (trea) i Prag i juli. Gjorde två stora internationella mästerskap med tuff lottning, åkte ut i första omgången i JEM och i åttondelen i JVM. Tränar sedan i höstas på nationellt elitcenter i Malmö.

Kommentar : Har ett individuellt SM-guld i ponnydressyr kategori C och ett lag-SM-brons med Särö. Är jämn och har vunnit de de flesta av sina starter under året som gått även om de andra tävlingsresultaten inte är lika tunga som mästerskapsmedaljerna.

Kommentar : Var A-landslagsspelare när ett stjärnspäckat Sverige vann Silver League. Fick begränsad speltid men gjorde en hel match mot Estland. Vänsterspikern gjorde sin sista säsong i elitserien med RIG Falköping och hann ta ett JSM-guld i beachvolley med IK Ymer innan hon flyttade till USA för studier på University of Portland. Har där gjort 198 poäng på 28 matcher.

Klubb : IK Ymer/RIG Falköping/University of Portland

Ahmed Qasem jublar efter sitt mål Helsingborgs IF på Borås Arena.

5. Ahmed Qasem

Född: 12 juli 2003

Idrott: Fotboll

Klubb: IF Elfsborg

Kommentar: Ytterforwarden fick chansen under allsvenskans slutkläm, och tog den. Gjorde sitt första allsvenska mål mot Helsingborg i oktober och noterades under senhösten också för två målgivande passningar och en fixad straff. När Elfsborg vann SM-guld på U21-nivå gjorde Qasem ett av målen i finalen. På landslagsnivå startade han två gruppspelsmatcher i slutkvalet till P19-EM och byttes in i den tredje.

Jimmy Thelin, manager Elfsborg: ”Ahmed är en väldigt dedikerad och mogen spelare, som sliter hårt för att utvecklas. Den speltid han fått under hösten har han verkligen förtjänat, och att det gått så bra är ett resultat av den målmedvetenhet han visar hela tiden. Nu gäller det för honom att fortsätta på samma sätt, bibehålla sin inställning, så är chansen stor att han går en väldigt fin framtid till mötes.”