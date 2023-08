Uefa garanterar: Inga saudiska klubbar i CL

Den senaste tiden har det gått rykten om att saudiarabiska klubbar ska kunna bjudas in för att delta i europeiska Champions League. Nu har ordföranden Aleksander Ceferin, uttalat sig om spekulationerna.

Fakta: Saudiarabien och idrott

Saudiarabien är klassat som en diktatur, där stora brister råder när det gäller mänskliga rättigheter. Det finns förbud och restriktioner för vad kvinnor får och inte får göra, homosexualitet är förbjudet och dödsstraff praktiseras.

Samtidigt är landet världens största oljeexportör och staten extremt rik. På senare tid har Saudiarabien, främst via sin statliga investeringsfond Pif, pumpat in enorma summor pengar för att tvätta sitt rykte via idrott.

Utöver investeringarna i fotbollen storsatsas det på bland annat golf, inte minst via den egna LIV-touren i golf, formel 1, boxning och hästsport.

I takt med att investeringarna har ökat har även kritiken mot regimen tilltagit.

Idrottsstjärnor som väljer spel i Saudiarabien får numera ofta svara på frågor om politik.