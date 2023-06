Tv-satsningen fortsätter – BT sänder basketligan för damer

Live-sport på bt.se

Norrby IF: under 2023 sänds alla matcher i söderettan.

BT-trean: den här säsongen spelar fem lokala lag i division 3 mellersta Götaland: Bergdalens IK, Dalstorps IF, Hestrafors IF, Kinna IF och Skene IF. Vi sänder en match i varje omgång.

SBL herr: BT sänder alla Borås Baskets matcher säsongerna 2023/24, 2024/25 och 2025/26.

Detta krävs för att titta: för att se livesport på bt.se måste du ha något av paketen Digital Plus, Helg eller Komplett.