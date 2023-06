Toronto vann måstematchen – Nylander målskytt

Torontos William Nylander (88) fick in pucken bakom Floridas målvakt Sergej Bobrovskij i andra perioden i det fjärde mötet mellan lagen.

Foto: Lynne Sladky/AP/TT

– Vi tillbringade mer tid i anfallszonen i kväll än under de tidigare matcherna och det gav målchanser, säger Nylander efter matchen.

– Han gjorde ett jäkla jobb för oss i kväll, säger lagkamraten Will Tavares.

"Oturlig studs"

Första perioden i matchen blev mållös och det förlösande målet för Toronto kom först 3.29 in i andra perioden. Michael Bunting skickade pucken, via sargen och en studs på domaren, till William Nylander som stod ensam framför mål och lyckades skjuta in den bakom Floridas målvakt Sergej Bobrovskij.