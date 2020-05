Svenska innovationen gör succé i NHL

Foto: Robert Granström/TT

Som spelare draftades han men skadade ryggen och fick aldrig chansen i NHL.

Per Mårs kan i stället få det som entreprenör – och hoppas kunna revolutionera ishockeyn.

Raka marklyft i gymmet ledde till att ryggen pajade. När Per Mårs sedan misskötte rehabiliteringen av diskbuktningen var det början på slutet som hockeyspelare.

Eller början på början, om man så vill.

För skadan var precis vad han behövde för att lyckas med affärsiden att få in ett balansmoment i inlineskridskor.

Tillsammans med en peppande kompis under ett krogbesök, hjälp från Mittuniversitet, assistans från två ingenjörer och till slut två medgrundare som jobbade för samma sak, lyckades han förvandla sin tanke till en affärsidé och axla rollen som entreprenör.

Gungfunktion

Underlaget till idén hämtade han från tiden i amerikanska USHL-laget Lincoln Stars, där han började med balansträning som han tyckte ledde till positiv utveckling i sitt sätt att agera på isen.

Nu var det dock inte tal om att få flera att nöta på pilatesbollar och andra bollar, utan han ville få in samma balansmoment i inlineåkningen för att på så sätt behålla känslan av att åka skridskor även när det inte finns möjlighet att träna på is.

– Det som är utmanande när man åker skridskor är att hålla balansen över foten, alltså tå- till hälbalansen, säger han.

– Jag började med att laborera med att ta bort hjul på mina inlines, jag tog bort det första och sista hjulet och provade att åka på de två mittenhjulen men det var rent av livsfarligt. Då kom jag på det: Om man lägger in gungfunktionen mellan hjulen borde man kunna träna balansen och få till en bra känsla.

Första prototypen togs fram 2009. Men aluminiumversionen funkade inte alls, gungmomentet var borta.

Nästa försök gjordes med hjälp av en 3D-printer – och då gick det bättre.

Via tränaren Mats Emanuelsson, som själv hade tänkt i samma banor, fick Mårs bästa möjliga testgrupp: NHL-stjärnorna Henrik Sedin, Daniel Sedin och Mikael Backlund. För fyra–fem år sedan började flera NHL-spelare få upp ögonen för produkten.

Med coronapandemin – som innebar att NHL-säsongen har stoppats tills vidare och att spelarna sattes i karantän utan möjlighet till isträning – har intresset växt.

– Nu har det exploderat. Innan hade vi 100 NHL-spelare som körde med dessa och nu skulle jag gissa, utan att vi har kontakt med alla, säkert 300. Jag har också skickat till hela lag nu, säger Mårs.

Fyrdubbling

Och det är inte vilka spelare som helst. Edmontons megastjärna Connor McDavid använder Marsblades. Samma gäller för Jevgenij Malkin, Pittsburgh, Auston Matthews, Toronto, Roman Josi, Nashville, och Floridas Aleksander Barkov.

Dessutom har Calgary beställt inlineskridskor till samtliga spelare.

– Man märkte när ishallarna stängde ner. Vissa dagar har vi omsatt en halv miljon om dagen, och vi hade ju lätt kunnat sälja för det dubbla. Kanske mer, säger Mårs.

– Prognosen låg på 17–18 miljoner för årets omsättning. I fjol låg vi på 13, och det har vi redan passerat. Vi närmar oss en fyrdubbling mot i fjol. Och om vi hade kunnat möta efterfrågan hade vi passerat 100-miljonersstrecket.

"Nära ett genombrott"

Per Mårs säger att produkten har gjort att det svenska företaget som är baserat i Östersund skapat "ett nytt segment i off ice-träning", och är säker på att det här leder till nästa steg. Företaget vill in i NHL-arenorna, få spelarna att använda isskenan som bygger på samma patenterade teknologi och som Liam Reddox spelade med när Växjö vann SM-guld 2017–2018 och som Niklas Kronwall hade under en hel säsong med Detroit.

– Vi har en del toppspelare i NHL som vill börja köra med den. Visionen är att vår teknologi ska ta över hela marknaden. När några av de bästa börjar använda en ny teknologi som är mycket bättre – då går det fort. Och vi vet att vi är nära ett genombrott.

Med ett kontaktnät som, enligt Mårs, "har blivit löjligt bra" och att inline-produkten har ökat trovärdigheten för isskenan, pågår nu dialog om samarbete samt att licensiera teknologin till etablerade hockeytillverkare.

Och för egen del innebär det att drömmen om NHL, som plötsligt försvann med ryggskadan, fortfarande finns där.

– Det var nog någon mening med allt det här, att jag skulle bidra på det här sättet i stället, på ett större sätt och till hela sporten.