Svängigt när Byttorp vände och vann

Halvvägs in i matchen mellan Trollhättan IF och Byttorp på Skogshöjden såg Trollhättan IF ut att gå mot seger. Halvtidsresultatet 2-0 förvandlades dock till någonting helt annat i andra halvlek. Byttorp vände nämligen och vann matchen i division 5 Västergötland västra herr i fotboll med 4-2.