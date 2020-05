Stjärnvallaren klar för längdlandslaget

Foto: Terje Pedersen/NTB/TT

Perry Olsson är en legendar, sade svenska längdlandslagets nya vallachef Petter Myhlback nyligen.

Nu har "supervallaren" skrivit på för Sverige.

"Det känns lite omtumlande", säger Olsson.

Det har snackats om Perry Olsson från Söderhamn ett bra tag nu. Flera medier har i olika omgångar rapporterat att den 64-åriga vallaren, med mängder av rutin, skulle kunna vara på väg tillbaka till det svenska längdlandslaget.

Och efter 17 år i norsk landslagstjänst flyttar han nu hem till Sverige.

"Det känns lite omtumlande men väldigt inspirerande med någonting nytt", säger Perry Olsson, som jobbade i det svenska vallateamet 1996–2003, i ett pressmeddelande.

"Jag har väl en väldigt bred kunskap om vallning men min styrka är min förmåga att välja rätt skidpar till tävling".

Det sistnämnda kan kanske behövas. Det svenska skidlandslaget vittnade vid flera tillfällen under förra säsongen om problem med vallningen, och en åkare som Ebba Andersson sade så sent som förra veckan att hon gärna ville få in Olsson i laget.

– Så klart, skulle han välja att ingå i det svenska vallateamet i stället tror jag att det skulle vara väldigt positivt, sade Andersson.

Sveriges nya vallachef Petter Myhlback, som i en intervju med Radiosporten nyligen kallade Perry Olsson "en legend", gläds naturligtvis åt värvningen.

"Det känns otroligt skönt. Nu kan vi fortsätta med de andra pusselbitarna och få igång den här verksamheten redan i maj. Vi ligger bättre i tiden det här året. Nu har vi mer tid att få ihop teamet riktigt bra.", säger Petter Myhlback.