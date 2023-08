Skene IF fixade kryss borta mot Angered BK

Angered BK hade ledningen i halvtid med 1-0 hemma mot Skene IF i division 3 mellersta Götaland herr i fotboll. Men i andra halvlek kom Skene IF mer in i matchen, och fixade till slut ett oavgjort resultat. Matchen slutade 1-1.