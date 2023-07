Så gör Sverige med kaptensbindeln

Sveriges lagkapten Magdalena Andersson med "One love"-bindeln runt armen. Arkivbild.

Foto: Johan Nilsson/TT

Under herrarnas VM i Qatar förra året var det flera landslag som ville bära den så kallade "One Love"-bindeln. Efter hot om sportsliga straff från Internationella fotbollsförbundet (Fifa) avstod samtliga av lagen att bära bindeln.

På bindlarna finns olika sociala budskap så som "Unite for Inclusion” och "Unite for Ending Violence Against Women".