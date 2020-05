OS-idrotter uppdaterar kvalregler

Foto: Göran Söderqvist

OS i Tokyo flyttades fram till nästa sommar.

Som ett mejl i boxen kom genast frågor om hur det påverkade alla som ännu inte kvalat in.

Nu rätas allt fler frågetecken ut.

57 procent av det totala antalet kvotplatser till OS i Tokyo har redan fördelats och dessa kvotplatser behålls av de länder som tagit dem, upplyser Sveriges olympiska kommitté, SOK.

Runt 5 000 platser finns kvar att fördela och så sent som den 29 juni nästa år kan de sista olympierna kvala in till spelen som avgörs 23 juli–8 augusti.

Den 5 juli 2021 är sista dagen för att anmäla truppen.

I idrott efter idrott anpassas kvalsystemet efter OS-flytten. Hittills har elva idrotter uppdaterat sina kvalregler: baseboll/softboll, brottning, bågskytte, fotboll, golf, landhockey, modern femkamp, rodd, segling, sportklättring och triathlon. Av dem har brottning, bågskytte, golf och sportklättring fastställt datum för kommande kvaltävlingar.

43 tagna kvotplatser

I golfen gäller världsrankningen per den 21 juni 2021 för herrar och 28 juni 2021 för damer som kval. I brottningen kan svenskar kvala in via europakvalet i mars 2021 i Ungern och i världskvalet i april 2021 i Bulgarien.

Hittills har Sverige tagit 43 individuella kvotplatser och har sex inkvalade lag och 15 individuella idrottare är uttagna. SOK hoppas skicka en trupp på drygt 140 idrottare i drygt 20 olika idrotter till Japan.

För att få ett så rättvist kvalsystem som möjligt har åldersgränser förlängts där det är aktuellt, som i herrarnas fotbollsturnering.

De internationella idrottsförbunden kan också välja att utöka minimigränsen så att aktiva som uppnår minimigränsen för deltagande 2021 får delta även om de inte hade fått göra det enligt de ursprungliga kvalreglerna då gränsen gällde 2020.