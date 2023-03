Förra året möttes Kinna IF och Skene IF i division fyra. I år väntar nya Markderbyn i BT-trean.

Foto: Jan Pettersson

I division 3 mellersta Götaland kommer fem av tolv lag från Sjuhärad: Bergdalens IK, Dalstorps IF, Hestrafors IF, Kinna IF och Skene IF.