Den före detta Frölundajunioren Viggo Andrén har varit väldigt viktig för BHC under hösten och sticker ut i serien med sin räddningsprocent. Foto: Håkan Rosenqvist

Det har snart gått ett år sedan klubbledningen sparkade Fredrik Eriksson och Johan Benker, och plockade in Christer Nylund och Erik Svenningsson som ersättare i båset. Även om formkurvan och resultatraden blev en aning bättre efter det kunde man summera förra säsongen som ett rent kaos.

Framgångsfaktorerna är flera. Först och främst har spelarna köpt in sig på en defensiv spelidé och stått för ett starkt kollektivt försvarsjobb. BHC är ett av lagen som har släppt in allra minst mål i ettan.

I fjol var världsmästaren Konstantin Barulin på tydlig nedgång. Även om han växte i kvalspelet var det ingen vidare lyckad säsong för den 40-årige ryssen. Och mot Falu hade han inte en av sina bästa dagar. Men i övrigt den här hösten har han varit mycket vass – trots sen ankomst på grund av visumstrul – och enligt honom själv har han tränat mycket under sommaren.

Under försäsongen visade nyförvärvet prov på fin form och i säsongsupptakten har han spikat igen och stått för avgörande insatser.

Något som har fungerat sämre under hösten har varit anfallsspelet. I stunder har det varit krampaktigt och ineffektivt. Mot Lindlöven blev man till och med nollat. Att man har fått kämpa med målskyttet skriver de allra flesta runt laget under på.

Det är först en bra bit in i allettan vi kan få indikationer på om BHC har vad som krävs för att gå till en kvalfinal i vår. Många boråsare drömmer om en återkomst till allsvenskan. Men vägen dit är mycket lång och trixig. Inte helt olikt trafikrusningen vid Viaredsmotet en fredagseftermiddag klockan fyra.

Fakta

Siffror

Hockeyettan västra

Topp fem går till allettan plus två bästa sexor och just nu ser det ut att bli en härifrån.

1. BHC – 34 poäng, +31, 13 matcher.

2. Dalen – 24 poäng, +8, 12 matcher.

3. Mariestad – 23 poäng, +15, 12 matcher.

4. Lindlöven – 21 poäng, +10, 12 matcher.

5. Forshaga – 20 poäng, +4, 12 matcher.

6. Tranås – 18 poäng, +5, 12 matcher.

7. Grästorp – 16 poäng, –9, 12 matcher.

8. Mjölby – 14 poäng, –17, 12 matcher.

9. Borlänge – 10 poäng, –15, 13 matcher.

10. Falu – 3 poäng, –32, 12 matcher.

Viggo Andrén

Räddningsprocent: 93.62

Insläppta mål per 60 minuter: 1.50

Spelade matcher: 8 – mot Mariestad (b), Mjölby (h), Falu (b), Tranås (h), Dalen (b), Lindlöven (b), Mariestad (h), Mjölby (b).

Konstantin Barulin

Räddningsprocent: 91.43

Insläppta mål per 60 minuter: 1.78

Spelade matcher: 5 – Falu (h), Grästorp (h), mot Borlänge (b), Forshaga (h), Borlänge (h).

Kommentar:

I statistiken räknas Andrén in som förstemålvakt – och i det avseendet har han bäst räddningsprocent och minst insläppta mål per 60 minuter i serien. I hela hockeyettan landar han på femteplats vad gäller räddningsprocent och på en fjärdeplats när det kommer till minst insläppta mål per 60 minuter. Här får man givetvis ta i beaktande hur olika svåra serierna är. I den östra är exempelvis Brödernas Väsby totalt överlägset – och i den södra finns det åtminstone fyra starka lag.