Klimataktivister stormade Wimbledon – tre gripna

A Just Stop Oil-demonstrant stormar Wimbledon. Foto: Alastair Grant /AP/TT

Klimataktivister från organisationen Just Stop Oil stormade under onsdagen Wimbledon-matchen mellan Bulgariens Grigor Dimitrov och japanen Sho Shimabukuro.

Tre personer tog sig förbi säkerhetskontrollen och in på banan där de kastade konfetti runt om sig.

Senare under onsdagen meddelade arrangören att de tre är gripna misstänka för skadegörelse och sabotage, samt att olovligen ha beträtt planen.

Protesten kommer en vecka efter att tre personer greps för att ha stormat crickettävlingen The Ashes, där två män försökte springa in på planen och stoppades av spelarna.

Klimataktivister från Just Stop Oil stormade även VM i snooker där de kastade ett orangefärgat pulver runt sig.

Linkade protester har även utspelat sig i Sverige, senast under Diamond League-galan på Stockholms stadion i helgen. Ett flertal personer tog sig in på löparbanorna där de satte sig ner på knä och vecklade ut banderoller. Flera löpare sprang rakt in i de band som demonstranterna höll ihop banderollerna med.