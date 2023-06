IF Elfsborg utklassade Helsingborgs IF på hemmaplan

IF Elfsborg fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Helsingborgs IF i P 16 Allsvenskan södra i fotboll med 6-1. Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Helsingborgs IF vann med 1-0.