Pandemin har tvingat internationella bågskytteförbundet att tänka kreativt.

Tävlingsresultaten har under vintern förts in via en app.

Det har gynnat boråsaren Lena Terning, 48, som gjort stor succé.

Övervunna tävlingsnerver har lett henne till en fjärdeplats på världsrankingen.