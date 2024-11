Frispråkiga fotbollsprofilen slutar motvilligt – 47 år gammal

Fakta

Sara Jardving

Ålder: Fyller 47 år i dag, den 16 november.

Bor: I lägenhet på Hestra i Borås.

Familj: Sonen Wille, 13, och dottern Mollie, 10.

Sysselsättning: Jobbar på Escape Travels som reseadministratör. Arrangerar träningsläger och konferensresor inom fotboll. På senare tid har det varit mycket Europaspel. Har bland annat norska fotbollförbundet, elitklubbar i Norge, Norrköping, Hammarby, Häcken och Malmö – både på herr- och damsidan, som kunder.

Fritidsintressen: ”Jag ska ta upp golfen igen. Jag började spela när jag bodde i Örebro, men efter att jag flyttade ner igen har det inte blivit så mycket. Det ska bli kul. Det finns mycket jag kan tänka mig att göra, som jag kan ha mer tid till nu”

Position: Främst anfallare, har spelat som exempelvis ytterback också.

Klubbar i karriären: moderklubb Gånghester SK (till 1994), Öxabäcks IF (1994–98), Gånghesters SK (1999–2000), Holmalunds IF (2001–04), KIF Örebro (2005–06), Rynninge IK (2007), Byttorps IF (2008), Dalsjöfors Goif (2009–12), Bergdalens IK (2012), IFK Örby (2013–16), Sjömarkens IF (2017–19), Elfsborg (2020–24). Har spelat allsvenskt med fyra av klubbarna – Öxabäck, Holmalund, Örebro och Dalsjöfors.