En poäng för Elfsborg mot Jönköpings Södra IF

Elfsborg låg under med 1-0 mot Jönköpings Södra IF efter första halvlek på bortaplan i P19 Superettan södra i fotboll. I andra halvlek jobbade sig Elfsborg in i matchen och tog en poäng, matchen slutade 2-2.