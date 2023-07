Basketens uppsving i Borås – tvingas tacka nej till ungdomar

Lunchstöket är just avslutat i matsalen på KFUM:s lägergård Hästhagen utanför Fristad. Ett 50-tal ungdomar har samlats för att träna och spela under några dagar, och många fler knackar på dörren för att komma in.