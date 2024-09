Alingsås IF fick se den obesegrade sviten ta slut

Alingsås IF tog emot Uppsala IK Dam hemma på Mjörnvallen på lördagen, och efter 17 matcher som obesegrat blev det till slut förlust för Alingsås IF i Elitettan i fotboll. Matchen slutade 1-2 (1-1). Förlusten var den första i serien för Alingsås IF.