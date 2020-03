Virusoro stänger ute journalister i NHL

Foto: Steven Senne/AP/TT

Den nordamerikanska ishockeyligan NHL uppmanar alla klubbar att tills vidare inte tillåta journalister i spelarnas omklädningsrum i samband med matcher. Detta i ett försök att hindra spridning av coronaviruset.

Beslutet stämmer överens med de riktlinjer som USA:s smittskyddsmyndighet CDCP har gett.

– Vi kan inte kontrollera hur många journalister som går in i (omklädnings)rummet, som har fått ackreditering, som kommer från lite varstans, säger New York Islanders-basen Lou Lamoriello till New York Post.

Däremot kommer presskonferenser hållas som vanligt.