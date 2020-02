Växjö vann och tog ett kliv närmare slutspel

Foto: Patric Söderström/TT

Slutstriden har börjat kring de två slutspelsstrecken i SHL-tabellen.

Växjö vann hemmamatchen mot Örebro med 4–1, vilket förstärkte smålänningarnas möjlighet att behålla tabellens tionde och sista slutspelsplats.

Vid första nedsläpp hade Örebro spelat SHL-ishockey i 135 minuter och 37 sekunder utan att lyckas göra mål. Med tanke på att tabellens topp sex-tåg börjat rulla ut från perrongen var det hög tid för närkingarna att få ny fart på offensiven om man hade för avsikt att haka på.

Örebros måltorka blev 148 minuter och 26 sekunder lång. 12.49 in i matchen bröt man ett motståndaranfall i mittzonen och Robin Kovacs gav laget ledningen.

Desperat Växjö

Under den inledande perioden stängde Örebro effektivt ned sin värds anfallsförsök. Växjö sköt endast tre skott på mål under matchens inledande 20 minuter.

– Det är så här vi ska spela, det gäller att sätta våra lägen, sade Robin Kovacs i en pausintervju i C More.

Växjö är å sin sida i desperat behov av att spela in poäng för att inte missa det kommande slutspelet. Smålänningarna, svenska mästare så sent som våren 2018, kom till spel med dunkel form. Halvvägs in i matchen hade man knappt skapat en målchans värd namnet, men så blixtrade laget till.

Vände och vann

Växjö spelade powerplay och fick till en vacker passningskombination som Brendan Shinnimin avslutade med att styra pucken i mål. Av bara farten tog Växjö också ledningen innan den andra perioden var över, den gången med backen Niclas Lundgren som siste spelare på pucken.

Drygt fem minuter in i den tredje perioden stänkte Fredrik Karlström, som på senare tid gjort sig ett namn som säker straffskytt, in ett välplacerat skott som betydde tvåmålsledning för Växjö.

Gästerna jagade efter reducering och kvittering men Växjös målvakt Viktor Fasth släppte inte fler puckar förbi sig denna afton. Och lagkamraten Jacob Micflikier, han tog köksvägen och fastställde slutresultatet.