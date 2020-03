Tyst som i graven på New Yorks gator

Foto: Mark Lennihan/AP/TT

Det är spöklikt tyst, parkeringsplatser gapar tomma och de få människor som är på hundpromenad går omvägar om varandra.

New York, ofta kallad staden som aldrig sover, är nedstängd. Här har närmare 5 procent av världens coronavirusfall konstaterats.

– Känslan är lika surrealistisk som efter 11 september-dåden, konstaterar New Yorkbon och sportskribenten Allan Kreda.

– Lekplatser och basketplaner är stängda, man hör inga skratt och inga studsande bollar.

Kreda talar med TT kort efter att New Yorks guvernör Andrew Cuomos hårda restriktioner trätt i kraft på måndagen svensk tid. De innebär att alla icke-samhällsnödvändiga företag ska hålla stängt och de boende ska stanna inne – med undantag för inköp av mat eller medicin. Kortare motionsturer och hundpromenader tillåts också.

– Vår hund Sundae gör att jag inte blir galen, säger Kreda, bara halvt på skämt.

Nervöst i affären

Både han och hustrun Claudia, som arbetar med IT-analys för tv-kanalen ABC, har jobbat hemma sedan mer än en vecka tillbaka. De säger sig inte vara oroliga för egen del, de är friska och håller sig mest i bostaden.

Men Claudia Pizzi Kreda säger att det är svårt att inte dras med av den nervösa stämningen i mataffärerna.

– De senaste helgerna har det nästan varit slagsmål. Jag är inte en person som bunkrar, men i nuläget känns det tryggt att ha 14 rullar toalettpapper hemma. Men jag blir arg på dem som köper tio paket med 14 toapappersrullar, berättar hon.

Den känslan förbättras inte av vetskapen att New York nu är står i centrum för virusutbrottet. Åttamiljonersstaden ingår har konstaterat över 15 000 fall, vilket motsvarar nästan hälften av alla fall i USA, enligt smittskyddsmyndigheten CDC , och omkring fem procent av de globala. Andrew Cuomo har beordrat delstatens sjukhus att öka sin kapacitet med 50 procent, rapporterar tidningen The New York Times.

"Klok och fokuserad"

Cuomo och New Yorks borgmästare Bill de Blasio har dragit igång byggen av provisoriska sjukhus i stadens förorter och i bland annat ett kongresscenter på Manhattan. De har varnat för att delstatens respiratorer inte kommer att räcka och vädjat till Vita huset att förstatliga produktion av sjukvårdsutrustning.

– Cuomo gör ett toppenjobb, han är klok, anständig, fokuserad och organiserad. Hans dagliga briefings är ett måste, säger paret Kreda med en mun.

De har dock inte lika höga tankar om president Donald Trumps krishantering.

Rädd för hiss

Deras åsikter delas av Giselle Lawrence, som till vardags arbetar på ett företag som tillverkar smycken och accessoarer. På tio dagar har hon och sambon knappt lämnat sin lägenhet i stadsdelen Queens.

– Jag jobbar mest digitalt med vår webbsida och kundtjänst. Det går att göra hemifrån, berättar hon.

– Hela New York är tomt. De flesta vi pratar med är rädda och tänker som oss. Ingen vill exponera sig för viruset.

Lawrence bostad vetter mot en park med utsikt över East river och Manhattans skyskrapor. Hon berättar att hon längtat ut, i synnerhet i helgen när solen sken, men att rädslan för att gå in i ett trångt utrymme som hissen stoppar henne.

Att ta in posten har blivit ett utdraget projekt som innefattar latexhandskar och desinfektionsspray. Och att hemleveranser av beställda matvaror numera dröjer i veckor är ett problem.

– Vi klarar oss men behöver färskvaror som frukt och grönsaker. Tack och lov köpte jag en kaffemaskin för två veckor sedan.