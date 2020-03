Trångt på bussar trots kritiken: "Irriterad"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Trots kritik från Folkhälsomyndigheten och löften om förbättring från SL fick Stockholmsbor trängas på bussen för tredje morgonen i rad.

En orsak kan vara att de extrainsatta avgångarna inte syns i de digitala tabellerna.

All busstrafik i Stockholmsregionen och lokalbanor, så som Lidingöbanan, har sedan i måndags haft ett reducerat antal avgångar till följd av ökad sjukfrånvaro hos chaufförerna, som precis som andra stannar hemma vid minsta symptom för att minska coronavirusets spridning.

En direkt konsekvens blev stor trängsel på vissa av bussarna, och de hårdast drabbade verkar vara busslinjerna som går mellan Slussen och Nacka och Värmdö.

– I Stockholm är det givetvis så att lokaltrafiken måste lösa frågan. Det är inte rimligt att man har trängsel, sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på en presskonferens under tisdagen, varpå SL utlovade förbättring under onsdagen.

"Bussen var smällfull"

En resenär som reste med en tidig morgonavgång på busslinje 474 mot Värmdö fick trots detta trängas under onsdagsmorgonen.

– En vanlig dag på samma avgång brukar det vara mindre folk, man behöver sällan sitta bredvid någon. Men idag var bussen smällfull, folk stod i alla gångar, säger personen, som vill vara anonym, till TT.

Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen är att undvika sociala kontakter och folksamlingar, ett råd som blir svårt att följa ombord på överfulla bussar.

– Det blir lite tryckt stämning. Nu var det ingen som satt och hostade lungorna ur sig, men man blir lite irriterad. Det är väl inte alls det här man vill uppnå, undrar resenären.

SL fick under måndagen och tisdagen in rapporter om ett tiotal bussar som varit överfulla, men har inte fått samma indikationer under onsdagen.

– De tidigare rapporterna från i dag är att det ser bättre ut än i går och i måndags. Det har varit någon enstaka buss som varit full och det är primärt bussar som går till Nacka och Värmdö det gäller. Det är bättre, men ännu inte tillräckligt bra, säger Aleksander Krajisnik, presstalesperson på SL.

Resorna syns inte

Den reducerade trafiken har kompletterats med extraavgångar, som sällan är sökbara i reseplaneraren. Exakt hur många är svårt att säga, enligt Krajisnik, men minst 14 busslinjer har fått förstärkningar under onsdagen.

– Vi fyller på varefter vi hittar tillgängliga förare och kör så många bussar som vi bara har kunnat. Hur många avgångar det är varierar från dag till dag. Vi gör allt vi kan för att ha personal där det behövs som mest, säger han.

TT: Blir det inte svårt för resenärerna att planera sin resa om inte extraavgångarna syns på nätet eller i appen?

– Vi vet med oss att vi har svårt att få in alla förändringar som vi gör i vår reseapp. Våra bussoperatörer hinner inte få in alla ändringar, det är omöjligt säger Krajisnik.

TT: Kan det vara så att resenärer som inte vill chansa istället väljer de avgångar som man vet går enligt den reducerade tidtabellen, och att detta i sin tur skapar trängsel?

– Vi förstår att det blir svårare att planera sin resa, men alternativet hade varit att ta det dag för dag med planerad normal trafik och ställa in avgångar löpande när personal rapporterar sjukfrånvaro. Det hade inneburit inställda avgångar istället, vilket hade gjort det ännu svårare att planera sin resa.