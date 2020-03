The Met ställer in säsongen

Foto: Kathy Willens/AP/TT

The Metropolitan Opera – eller The Met – i New York ställer in resten av sin planerade säsong på grund av coronaviruset.

Nu tar en desperat kamp för överlevnad vid för USA:s största scenkonstinstitution. Enligt The New York Times innebär stängningen ett förväntat inkomsttapp på motsvarande 621 miljoner kronor.

Beskedet kommer dagen efter att The Metropolitan Museum of Art meddelade stängning fram till juli, med ett förväntat inkomstbortfall på motsvarande 1 miljard kronor.

The Mets musiker och körsångare kommer inte att få sina löner utbetalda efter mars månad, men behåller sina sjukförsäkringar och har än så länge blivit lovade att ingen kommer att behöva lämna sina (snart obetalda) jobb.

– Vi gör så gott vi kan i en horribel situation, säger Peter Gelb, chef för operakompaniet på The Met.