Foto: Sophie Mutevelian/Netflix/AP

Med bara en vecka kvar av filmningen av säsong fyra tänker inte "The crown"-produktionen kasta in handduken. Den brittiska serien, med Olivia Colman i huvudrollen som den plikttrogna Drottning Elizabeth II, blir därmed en av få som fortsätter som vanligt under coronautbrottet.

Produktionsbolaget Left Bank Pictures har kommit överrens med Netflix om att filma klart, till skillnad från exempelvis "The witcher", som tar en paus.

Totalt ska "The crown" få fem säsonger.